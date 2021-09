Siemens : vers un campus 'intelligent' à Birmingham

(CercleFinance.com) - Siemens annonce s'associer à l'Université de Birmingham dans le but de créer 'le campus universitaire le plus 'intelligent' au monde.'

A travers ce partenariat, l'Université de Birmingham compte créer un ' living lab ' qui s'appuiera sur des technologies de pointe (capteurs numériques et d'analyse, intelligence artificielle, production et stockage décentralisés d'énergie, énergies renouvelables...) dédiées à l'innovation, à la R&D et à l'enseignement.

' Des partenariats comme celui-ci sont extrêmement importants pour recueillir de nouvelles connaissances, tester et développer de nouvelles technologies et créer une infrastructure énergétique efficace et durable ', a commenté Matthias Rebellius, membre du conseil d'administration de Siemens AG et directeur général de Smart Infrastructure.