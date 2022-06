Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: vers l'achat de Brightly Software pour 1.57 Md$ information fournie par Cercle Finance • 27/06/2022 à 18:30









(CercleFinance.com) - Siemens Smart Infrastructure (SI) annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition pour 1.575 Md$ (auquel s'ajoutera un complément de prix) de Brightly Software, un leader américain du logiciel en tant que service (SaaS) fournisseur de solutions de gestion des actifs et de maintenance.



Cette acquisition permettra à SI de profiter des capacités cloud bien établies de Brightly à travers les principaux secteurs - éducation, infrastructures publiques, santé et fabrication - et de les mettre au service de son savoir-faire numérique et logiciel.



Siemens compte ainsi réaliser d'importantes synergies entre les capacités de Brightly et son propre portefeuille.



La transaction est soumise aux approbations réglementaires, avec une clôture prévue au cours de l'année civile 2022.





Valeurs associées SIEMENS XETRA +1.48%