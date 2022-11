Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: vente des véhicules commerciaux conclue avec succès information fournie par Cercle Finance • 30/11/2022 à 14:31









(CercleFinance.com) - La vente des activités de Siemens Commercial Vehicles à Meritor a été conclue avec succès le 30 novembre.



En mai 2022, Siemens avait annoncé la signature du contrat de vente de la division Véhicules commerciaux à Meritor pour un prix d'achat d'environ 190 millions d'euros (valeur d'entreprise).



' La vente réussie de notre activité Commercial Vehicles à Meritor, qui fait désormais partie de Cummins, est une nouvelle démonstration de la façon dont Siemens se concentre sur l'optimisation du portefeuille et le principe du meilleur propriétaire ', a déclaré Ralf P. Thomas, directeur financier de Siemens AG.





Valeurs associées SIEMENS ENERGY XETRA +1.05%