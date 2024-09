Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: vente de locomotives Vectron à Alpha Trains information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 12:40









(CercleFinance.com) - Siemens Mobility annonce ce matin avoir signé en juillet 2024 un accord cadre avec Alpha Trains, une entreprise spécialisée dans la location et le financement de matériel roulant ferroviaire en Europe, afin de lui fournir jusqu'à 70 locomotives Vectron, avec une commande initiale de 35 unités.



Ces locomotives, incluant des variantes Multi-System et Dual Mode, disposeront d'une puissance maximale de 6,4 mégawatts et d'une vitesse de pointe de 200 km/h. Elles viendront compléter la flotte actuelle d'Alpha Trains et seront fabriquées à Munich-Allach, avec une première livraison prévue pour fin 2026.



La commande comprend également les premières locomotives multi-système pour la France, capables de circuler sur un large réseau européen. Le contrat de service existant a été étendu pour inclure l'entretien de cette nouvelle flotte en Belgique et en France.





