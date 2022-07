Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: vente de l'activité courrier et colis finalisée information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 13:37









(CercleFinance.com) - Siemens annonce avoir finalisé la vente de l'activité courrier et colis de sa division logistique à Körber, conformément à l'accord conclu entre les deux groupes en février dernier, pour 1,15 milliard d'euros en valeur d'entreprise.



'La vente réussie de ces activités marque une nouvelle étape dans la rationalisation de notre portefeuille', explique Ralf P Thomas, le directeur financier de Siemens, précisant que l'activité de logistique aéroportuaire reste au sein de Siemens Logistics.





