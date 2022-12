Siemens: va optimiser un voilier pour l'America's Cup information fournie par Cercle Finance • 13/12/2022 à 16:51

(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé que l'équipe Luna Rossa Prada Pirelli America's Cup utilise le portefeuille de logiciels et de services Siemens Xcelerator pour concevoir, simuler et optimiser son voilier de course en vue du prochain défi de l'America's Cup (37e America's Cup).



Luna Rossa Prada Pirelli profite également de Xcelerator Share pour gérer efficacement la complexité croissante de la conception, améliorer la répétabilité de la fabrication sur le nombre croissant de pièces qui subissent des milliers de modifications techniques par an, pendant et en dehors de la saison de course.



' Le logiciel Simcenter TM Amesim TM est utilisé pour simuler toutes les lignes hydrauliques embarquées et optimiser les performances ' indique le groupe.