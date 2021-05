Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : va équiper le réseau ferroviaire sud-coréen Cercle Finance • 27/05/2021 à 14:30









(CercleFinance.com) - Siemens Smart Infrastructure annonce avoir remporté un contrat de fourniture de centres de contrôles auprès de la société d'ingénierie sud-coréenne EntechWorld, basée à Séoul. Le client final n'est autre que l'opérateur ferroviaire national Korea National Railway, précise Siemens. Ces centres de contrôles permettront de garantir un approvisionnement en énergie fiable sur l'ensemble du réseau ferroviaire coréen, soit 4000 km de voies. 'Notre logiciel pourrait être décrit comme le cerveau de l'approvisionnement énergétique du réseau ferroviaire complexe. Cela aidera notre client Korea National Railway à optimiser son activité', assure Sabine Erlinghagen, directrice générale de l'activité Digital Grid chez Siemens Smart Infrastructure.

