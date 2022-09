Siemens: va équiper Alexandrie en Egypte information fournie par Cercle Finance • 09/09/2022 à 12:04

(CercleFinance.com) - Siemens a obtenu un contrat pour la mise à niveau du système de gestion de la distribution et la mise en place d'une infrastructure de comptage avancée pour Alexandria Electricity Distribution Company (AEDC).



En tant que filiale de la société publique Egyptian Electricity Holding Company (EEHC), AEDC est responsable du réseau de distribution du gouvernorat d'Alexandrie, le deuxième gouvernorat le plus peuplé d'Égypte.



Au cours des 30 prochains mois, Siemens mettra en oeuvre un centre de contrôle pour la région d'Alexandrie Ouest et un centre de contrôle pour superviser tous les centres de contrôle de distribution d'Alexandrie.



En outre, 300 000 compteurs intelligents seront fournis, y compris le matériel et les logiciels nécessaires pour établir une infrastructure de comptage avancée et accroître l'efficacité opérationnelle du réseau.



' Grâce au déploiement de centaines de milliers de dispositifs de terrain intelligents et d'applications logicielles avancées, nous aiderons les opérateurs à gérer efficacement leurs réseaux et à les guider de manière proactive avant et pendant les situations critiques ', déclare Mostafa El-Bagoury, PDG de Siemens Égypte.