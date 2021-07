Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : un train à hydrogène sera testé en Bavière Cercle Finance • 12/07/2021 à 16:09









(CercleFinance.com) - Siemens annonce aujourd'hui que les ministres bavarois de l'Economie et du Transport ont signé un protocole d'accord avec des hauts représentants de l'entreprise afin de soutenir les essais qui seront bientôt réalisés dans la région autour d'un train à hydrogène développé par Siemens Mobility. ' Nous sommes convaincus que la technologie hydrogène apportera une contribution significative à la décarbonation des transports. Nous prouverons en Bavière que l'économie et la protection du climat peuvent être conciliées avec l'hydrogène vert', a assuré Hubert Aiwanger, le ministre bavarois de l'Économie. Le train à deux voitures doit notamment être testé sur la ligne Augsbourg - Füssen à partir de la mi-2023. Le train devrait ensuite entrer officiellement en service voyageurs en janvier 2024.

