Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: un projet de trains sans conducteur à Copenhague information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 12:22









(CercleFinance.com) - Siemens Mobility, la branche d'équipements ferroviaires de Siemens, a annoncé lundi qu'elle fournirait la signalisation nécessaire pour rendre le système de trains de Copenhague sans conducteur.



Le projet de modernisation concerne un tracé de 170 kilomètres de long, le réseau dénommé 'S-bane', qui bénéficiera da la technologie de niveau GoA4 destinée à permettre une exploitation entièrement automatisée des trains.



La première phase du déploiement concernera la ligne F, qui relie la gare de Copenhague Sud à la ville balnéaire de Hellerup, au nord de la capitale danoise, avec une mise en service prévue à horizon fin 2030.



Le contrat conclu avec Banedanmark (BDK) et DSB est estimé autour de 270 millions d'euros.



Le réseau 'S-bane' est actuellement en mesure d'exploiter 84 trains par heure, soit l'équivalent de 100 millions de passagers transportés sur sept lignes et 88 gares.



Cela représente un trafic de quelque 350.000 passagers par jour.





Valeurs associées SIEMENS XETRA +0.82%