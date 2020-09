Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : un projet de chimie verte avec Evonik Cercle Finance • 21/09/2020 à 14:00









(CercleFinance.com) - Siemens et Evonik ont annoncé lundi le démarrage d'un projet pilote visant à produire des matériaux chimiques à partir de gaz carbonique. Le projet, basé dans la Ruhr au sein du principal site industriel d'Evonik, associe un électrolyseur de dioxyde de carbone conçu par Siemens Energy à un électrolyseur d'eau et à un bioréacteur, tous alimentés par de l'énergie renouvelable. Le projet est porté par le Ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche, qui a prévu de contribuer à son financement à hauteur de six millions d'euros. Inspiré par le principe de photosynthèse, le projet vise à fabriquer des composants chimiques à partir de gaz carbonique et d'eau grâce à l'utilisation de bactéries.

Valeurs associées SIEMENS XETRA -2.79%