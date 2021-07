Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : un projet d'usine de stockage d'énergie en Bavière Cercle Finance • 19/07/2021 à 12:34









(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé lundi qu'il avait pour projet de construire en Bavière l'une des usines de stockage d'énergie les plus importantes d'Europe. Ce site, d'une superficie de 5.000m2 et d'une capacité de 100 mégawatts, permettrait de stocker de l'énergie issue de sources renouvelables dans les moments de surplus de l'offre et de la redistribuer vers le réseau en cas de nécessité. D'après Siemens, le projet serait suffisant pour alimenter près de 20.000 foyers en électricité chaque année. Le projet, qui fait l'objet d'une lettre d'intention avec les autorités bavaroises, est conduit par Siemens Smart Infrastructure en collaboration avec Fluence, une société créée par Siemens et AES dans le domaine des technologies de stockage d'énergie.

Valeurs associées SIEMENS XETRA -2.75%