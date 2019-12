Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : un nouveau dirigeant pour la Portfolio Companies Cercle Finance • 11/12/2019 à 12:53









(CercleFinance.com) - Le groupe allemand Siemens annonce avoir nommé son chef de la stratégie, Horst Kayser, pour diriger le segment Portfolio Companies (POC), à compter du 1er janvier 2020. Il succède ainsi à Jochen Eickholt, qui va devenir membre du futur directoire de Siemens Energy. Rappelons que Siemens a regroupé plusieurs unités qui opèrent de manière indépendante au sein de la POC, dont ses activités de véhicules commerciaux et de logistique.

Valeurs associées SIEMENS XETRA +1.47%