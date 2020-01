Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : un nouveau directeur de la stratégie Cercle Finance • 30/01/2020 à 11:45









(CercleFinance.com) - Peter Korte a été nommé au poste de directeur de la stratégie de Siemens. Il va prendre ses fonctions à partir du 1er Février 2020. Il succédera à Horst J. Kayser, qui a été responsable des sociétés de portefeuille de Siemens et a dirigé le Département Stratégie. En tant que chef de la stratégie, Korte rapportera directement au Directeur général adjoint Roland Busch. Peter Korte est actuellement à la tête l'unité de santé numérique au diagnostic de Siemens Healthineers.

Valeurs associées SIEMENS XETRA -1.38%