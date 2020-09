Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : un 'nouveau chapitre' après Siemens Energy Cercle Finance • 28/09/2020 à 11:31









(CercleFinance.com) - Siemens a estimé lundi qu'il avait désormais bouclé son 'réalignement structurel' avec l'entrée en Bourse, aujourd'hui à Francfort, de sa filiale Siemens Energy. Le groupe industriel allemand explique que c'est un pan important de son plan stratégique 'Vision 2020+' qui a été finalisé à l'occasion de la scission de sa branche énergétique. Dans un communiqué, Siemens indique qu'il ouvre aujourd'hui un 'nouveau chapitre' de son histoire, marqué par l'adoption d'un 'écosystème puissant' en lieu et place de sa précédente structure de conglomérat. Fort de 240.000 employés, le nouveau Siemens a l'intention de se concentrer sur les technologies de transformation digitale pour l'industrie, sur les infrastructures dites 'intelligentes' et sur le transport durable. Siemens, qui a distribué à ses actionnaires 55% du capital de sa filiale d'énergie, prévoit de réduire encore 'significativement' ses parts au sein de Siemens Energy au cours des 12 des 18 prochains mois. Sa participation atteint aujourd'hui 35%. Cette réorientation stratégique était accueillie sans grande ferveur lundi à la Bourse de Francfort, où l'action Siemens perdait plus de 3% en fin de matinée.

Valeurs associées SIEMENS XETRA -2.40%