Siemens : un don face aux inondations

(CercleFinance.com) - Siemens a indiqué, en fin de semaine dernière, apporter une contribution à court terme à la lutte contre les inondations en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et en Rhénanie-Palatinat, ainsi que dans les régions touchées en dehors de l'Allemagne. Le groupe industriel fournit ainsi une aide immédiate de 250.000 euros aux premiers intervenants tels que l'Agence fédérale allemande de secours technique et la Croix-Rouge allemande, via son organisation non lucrative Siemens Caring Hands e.V.

