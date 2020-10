Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : un contrat de 109 wagons et 400 millions d'euros Cercle Finance • 13/10/2020 à 18:31









(CercleFinance.com) - Les compagnies de transport de Düsseldorf et de Duisburger annoncent avoir commandé conjointement 109 wagons Avenio HF à plancher surélevé à Siemens Mobility, avec une option portant sur 48 unités supplémentaires. Le montant de la commande avoisine les 400 millions d'euros. Les véhicules seront utilisés sur le réseau de métro léger d'environ 85 kilomètres de long à Duisbourg et Düsseldorf, et desserviront également les villes de Neuss, Krefeld et Meerbusch. La livraison des premiers véhicules est prévue pour 2025. L'Avenio HF peut accueillir 51 passagers et 178 places debout.

Valeurs associées SIEMENS ENERGY XETRA +1.69%