Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: transfert de parts dans Siemens Energy à un fonds information fournie par Cercle Finance • 29/06/2023 à 12:31









(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé jeudi qu'il allait transférer une participation de 6,8% dans son ancienne filiale énergétique Siemens Energy à un fonds de pension destiné à ses salariés.



Suite à cette opération, le géant industriel allemand ne détiendra plus que 25,1% du capital de Siemens Energy, conformément à sa volonté affichée de longue date consistant à réduire ses intérêts au sein de son ex-filiale.



En transférant 6,8% de Siemens Energy au plan de retraite Siemens Pension-Trust e.V., le conglomérat dit vouloir renforcer les avoirs du fonds en Allemagne.



Cette annonce intervient néanmoins alors que la valorisation de Siemens Energy s'est écroulée de 37% vendredi dernier suite à un sévère avertissement sur résultats lié aux difficultés opérationnelles de sa branche éolienne, Siemens Gamesa.





Valeurs associées SIEMENS XETRA -0.62%