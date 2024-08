Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: titre en baisse, un broker abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 09/08/2024 à 17:30









(CercleFinance.com) - Siemens cède plus de 1% à Francfort après que Oddo BHF a confirmé sa note de 'surperformance' sur le titre, tout en abaissant son objectif de cours de 196 à 185 euros.



L'analyste rapporte que les commandes au 3e trimestre ont reculé de 15% en comparable (consensus à -16,3%), à 19,8 MdsE, tandis que le CA progresse de 5% en comparable à 18,9 MdsE (Css à 4,3%).



Selon Oddo BHF, la division DI (Digital Industries) est toujours mal orientée, malgré quelques signes encourageants, notamment sur le secteur de la chimie mais aussi en semi et électronique.



'Le CEO reconnaît que l'enjeu est désormais d'arbitrer entre la marge de court terme (réduction des capacités de production et des coûts en cours qui porteront leurs fruits en 2025) et le potentiel de moyen terme (jugé intact)', rapporte le broker.



Dans ce contexte, Oddo BHF abaisse de plus de 5% ses BPA 2025 tout en précisant que ses estimations 2024 ne sont que 'peu ajustées' (-0,8%), le T3 meilleur qu'attendu (notamment DI et SI) compensant le T4 plus faible (toujours en DI).





Valeurs associées SIEMENS 157,18 EUR XETRA -1,27%