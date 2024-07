Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: teste un système ferroviaire d'assistance information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 12:00









(CercleFinance.com) - Siemens annonce que, pour la première fois, un système innovant de détection des obstacles est testé sur le S-Bahn de Berlin.



En collaboration avec S-Bahn Berlin et l'initiative Digital Rail Germany (DSD), Siemens Mobility a installé ce système dans le dernier train de la série 484.



L'objectif est de développer un système d'assistance pour la prévention des accidents et la conduite autonome à basse vitesse.



Ce projet vise à évaluer les performances du système dans diverses conditions, afin de le perfectionner et d'optimiser le positionnement des capteurs.



Ce système vise à éviter les accidents, à stabiliser les opérations quotidiennes et à augmenter la ponctualité, tout en ouvrant la voie à des opérations ferroviaires entièrement automatisées.





Valeurs associées SIEMENS 180,18 EUR XETRA +0,72%