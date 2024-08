Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: système pour l'autonomie des PMR à la plage information fournie par Cercle Finance • 26/08/2024 à 10:01









(CercleFinance.com) - Siemens annonce que le système 'SEATRAC', développé en partenariat avec TOBEA pour permettre l'autonomie des personnes à mobilité réduire (PMR) à la mer.



Ce dispositif innovant, déjà installé sur plus de 250 plages dans le monde, utilise la technologie de contrôle avancée de Siemens pour garantir un fonctionnement fiable, même dans des conditions côtières difficiles.



SEATRAC favorise l'inclusion en offrant aux personnes à mobilité réduite la possibilité de se baigner sans assistance extérieure, améliorant ainsi leur qualité de vie et leur accès aux loisirs.





Valeurs associées SIEMENS 166,84 EUR XETRA -0,16%