Siemens: succès du chantier de la ligne 14 du métro parisien

(CercleFinance.com) - Siemens Mobility et la RATP ont mené à bien conjointement les travaux de modernisation et d'extension de la ligne 14 du métro de Paris, en faisant de celle-ci la première ligne de métro automatisée sans conducteur au monde à migrer vers le système avancé Trainguard MT CBTC (GoA4).



Sur une période de six ans, le projet a doublé la longueur de la ligne pour atteindre 28 km grâce à des extensions au nord et au sud, offrant un intervalle de 85 secondes entre chaque trains.



'La ligne 14 est désormais la plus longue ligne de métro de Paris, visant à accueillir plus d'un million de passagers quotidiens', souligne le communiqué.



Ces améliorations permettent des temps de trajet plus rapides à travers Paris et la connectent au futur réseau Grand Paris Express, soulignant 'un effort collaboratif impliquant plus de 250 ingénieurs de Siemens Mobility et des heures d'ingénierie considérables'.





