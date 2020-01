Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : subit quelques prises de bénéfices Cercle Finance • 10/01/2020 à 11:33









(CercleFinance.com) - Les actions de Siemens enregistrent la plus forte baisse de l'indice DAX allemand, subissant une prise de bénéfices qui annule les gains d'hier. Le titre a baissé de plus de 1% ce matin à la Bourse de Francfort. Il a cependant gagné plus de 21% au cours des trois derniers mois. Les actions de Siemens ont grimpé de plus de 1% hier alors que BofA Global Research a relevé son objectif de cours de 135 euros à 142 euros, prévoyant une 'grande année' pour le groupe industriel allemand. '2020 est une grande année, avec la rotation énergétique prévue en septembre qui permettra une évolution positive des perspectives dans les industries numériques', a déclaré le bureau d'analyses, en maintenant sa note 'd'achat' sur l'action.

Valeurs associées SIEMENS XETRA -1.15%