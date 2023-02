Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : spectaculaire rebond vers 150E information fournie par Cercle Finance • 09/02/2023 à 14:49









(CercleFinance.com) - Siemens effectue un spectaculaire rebond de +7% vers 150E (+55% depuis fin septembre), retraçant sa meilleure marque depuis le 2 février 2022, et même le 12 janvier à 152E.

Siemens est sur le point d'égaler son record absolu des 158E (157,96E) du 5 janvier 2022: au-delà, plus de résistance avant 165E.





Valeurs associées SIEMENS XETRA +7.01%