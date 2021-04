Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : soutien à la conversion de site BioNTech Cercle Finance • 12/04/2021 à 10:48









(CercleFinance.com) - Siemens indique avoir aidé la société de biotechnologie BioNTech à convertir en un temps record une installation existante à Marburg pour la production de son vaccin BNT162b2 contre la Covid-19, codéveloppé avec Pfizer. Le calendrier du projet de conversion de l'installation existante pour la production de vaccin ARNm a été réduit d'environ un an à cinq mois, permettant la mise en oeuvre des éléments clés de la nouvelle fabrication. Le nouveau système et la numérisation de bout en bout de la production permettent de passer à une 'documentation de production sans papier', qui peut répondre immédiatement à toutes les exigences de documentation.

