Siemens: solutions Xcelerator pour MobileDrive information fournie par Cercle Finance • 20/03/2023 à 15:32

(CercleFinance.com) - Siemens annonce que MobileDrive a développé une feuille de route pour des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) en s'appuyant sur le portefeuille Xcelerator et une équipe de consultants du groupe allemand.



En utilisant la technologie de jumeaux numériques de Siemens, MobileDrive a réalisé un processus de développement logiciel plus efficace et plus fiable avant même qu'un prototype physique ne soit construit.



Fondée en 2021 en tant que coentreprise entre FIH Mobile et Stellantis, MobileDrive se concentre sur le développement de l'infodivertissement, de la télématique et d'une plate-forme de services cloud, ainsi que du matériel et des logiciels auxiliaires.