Siemens: signe un contrat de 295 M$ aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 16:13

(CercleFinance.com) - Siemens Government Technologies (SGT) fournira des services et des technologies de modernisation et d'automatisation des bâtiments dans le cadre d'un contrat IDIQ de 295 millions de dollars avec l'U.S. Army Engineering and Support Center.



Ce contrat va permettre d'accroître l'efficacité opérationnelle, la sûreté et la sécurité dans les installations fédérales.



Il s'agit d'un contrat IDIQ (Indefinite Delivery/Indefinite Quantity) basé sur la performance, avec une période d'exécution de cinq années, plus deux années d'option supplémentaires.



' SGT fournit aux agences fédérales un processus d'approvisionnement et de mise en oeuvre simplifié pour améliorer l'efficacité opérationnelle, la fiabilité et les économies dans les installations et les dépôts à travers le pays et le monde ' indique le groupe.