Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Siemens: signe un contrat de 12 ans et 80M$ aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 11/02/2022 à 12:51

(CercleFinance.com) - Siemens Mobility a remporté un contrat TSSSA (Technical Support Spares Supply Agreement - soit un contrat de fourniture de pièces de rechange et d'assistance technique) de 12 ans auprès du North County Transit District (soit le NCTD, une agence de transport en commun assurant plus de 10 millions de trajets par an) à San Diego (Californie) pour sa flotte de véhicules Siemens Sprinter Diesel Multiple Unit (DMU).



D'une valeur de 80 millions de dollars, le contrat comprend des services de base pour une durée de 12 ans avec une option de 3 ans à effectuer sur la base d'un ordre de tâche s'il est exécuté.



'Les États-Unis sont l'un de nos principaux marchés et nous sommes fiers de nous associer à NCTD dans leurs efforts de modernisation. Nos services d'approvisionnement, d'assistance et de maintenance complets et à la pointe de la technologie les aideront à améliorer leurs opérations', a déclaré en substance Johannes Emmelheinz, directeur général des services à la clientèle chez Siemens Mobility.