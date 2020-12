Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : signe un contrat avec le dépôt de bus d'Hambourg Cercle Finance • 15/12/2020 à 12:13









(CercleFinance.com) - Siemens indique que Siemens Smart Infrastructure a remporté un contrat majeur avec Hamburger Hochbahn, la société de transport local de la ville de Hambourg. La technologie Siemens va devenir partie intégrante du dépôt de bus de Hambourg, alors que Hamburger Hochbahn s'est fixé comme objectif de convertir toute sa flotte, soit environ 1 000 bus, en véhicules sans émissions et respectueux du climat d'ici la fin de la décennie. Siemens équipera deux des six abris du dépôt de bus d'Alsterdorf d'un total de 96 points de charge. La commande comprend 48 bornes de recharge Sicharge UC 200 ainsi qu'un contrat de service de cinq ans. Chaque borne de recharge a une capacité de charge de 150 kilowatts et alimente les bus en électricité lorsqu'ils ne sont pas en service. Le démarrage des opérations est prévu pour l'été 2021.

Valeurs associées SIEMENS XETRA +0.92%