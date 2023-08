Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Siemens: signe un accord de plus de 5 MdsE avec ÖBB information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 12:19

(CercleFinance.com) - Siemens Mobility annonce avoir remporté l'appel d'offres pour un accord-cadre portant sur 540 trains électriques à un niveau pour les Chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB). Cet accord porte sur une valeur de plus de cinq milliards d'euros.



Michael Peter, DG de Siemens Mobility : ' Nous sommes fiers de livrer à ÖBB un nouveau développement de la plate-forme Mireo pour les nouvelles flottes de la société. Grâce à de nombreuses innovations, à une faible consommation d'énergie et à un niveau élevé de confort et de commodité pour les passagers, les nouveaux trains Mireo contribueront à rendre le transport local et régional d'ÖBB encore plus attrayant '.



' Les trains électriques à unités multiples sont particulièrement respectueux de l'environnement grâce à leur faible consommation d'énergie et à leur construction légère '.