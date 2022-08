Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: signe un accord avec Nissan pour l'usine de Tochigi information fournie par Cercle Finance • 30/08/2022 à 10:13









(CercleFinance.com) - Siemens annonce une coopération avec Nissan pour construire des lignes de production pour le nouveau crossover tout électrique Nissan Ariya dans l'usine de la société à Tochigi, au Japon.



Nissan utilisait déjà le portefeuille de logiciels Siemens Digital Industries pour optimiser la conception et la production.



' Le lancement réussi des nouvelles lignes de production est une étape importante dans la collaboration entre les deux sociétés ', déclare Cedrik Neike, membre du conseil d'administration de Siemens et PDG de Digital Industries. ' Nous apporterons toutes nos technologies de pointe à cette collaboration pour permettre une production automobile hautement flexible, efficace et durable. '



' Dans notre Nissan Intelligent Factory à Tochigi, nous construisons l'avenir de la mobilité. Cela nous permet non seulement d'améliorer l'environnement de travail, mais aussi de réaliser un système de production à zéro émission ', déclare Teiji Hirata, vice-président Corporate, Division de l'ingénierie et du développement de la production de véhicules chez Nissan Motor.





