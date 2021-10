Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : Sicharge UC déployé pour des bus australiens information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 10:05









(CercleFinance.com) - Siemens annonce que Custom Denning, l'un des principaux fabricants de bus australiens, a sélectionné ses stations de recharge de bus électriques et sa solution de gestion de dépôt numérique pour sa flotte de bus électriques Element. Les bornes de recharge prendront en charge les prototypes de bus électriques du constructeur de bus et seront disponibles pour les futures commandes d'eBus des clients. 'En fournissant nos systèmes Sicharge UC à l'un des principaux fabricants de bus australiens, nous contribuons à promouvoir les plans du pays pour des véhicules zéro émission', a déclaré Birgit Dargel, responsable mondial des réseaux futurs chez Siemens Smart Infrastructure.

Valeurs associées SIEMENS XETRA -0.36%