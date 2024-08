Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: série de nominations à la direction exécutive information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 17:35









(CercleFinance.com) - Siemens AG annonce une série de nominations à la direction exécutive avec notamment la prolongation de cinq ans, à partir du 1er juin 2025, du contrat de Cedrik Neike (51 ans), membre du Directoire de Siemens AG et directeur de Digital Industries.



Par ailleurs, Peter Koerte (48 ans) est nommé en tant que membre du Directoire de Siemens AG et Directeur de la Technologie et de la Stratégie, responsable de Siemens Xcelerator et Siemens Advanta, à compter du 1er octobre 2024.



Veronika Bienert (51 ans) est nommée membre du Directoire de Siemens AG et directeur de Siemens Financial Services, responsable du portefeuille de services de Siemens Real Estate et Global Business Services, à compter du 1er octobre 2024.



Enfin, il a été proposé de prolonger Jim Hagemann Snabe en tant que président du Conseil de Surveillance de Siemens AG pour deux ans, à partir de février 2025.





Valeurs associées SIEMENS 155,94 EUR XETRA +1,26%