Siemens: sélectionné pour diriger un consortium à Singapour

(CercleFinance.com) - Siemens Mobility annonce avoir été sélectionné par l'Autorité des Transports Terrestres de Singapour dans le but de diriger un consortium avec Concord Corporation pour la conception et la mise en service du système d'alimentation électrique de la nouvelle Cross Island Line, le huitième réseau de transport en commun de Singapour.



Le contrat est évalué à environ 270 millions d'euros.



Le système d'alimentation sera conçu pour une intégration optimale avec les systèmes de signalisation, garantissant une exploitation fiable et durable.



Siemens Mobility renforce ainsi sa longue relation avec Singapour, ayant déjà travaillé sur plusieurs projets pour le réseau MRT, dont des systèmes de signalisation et d'électrification pour d'autres lignes.







