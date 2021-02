Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : Roland Busch succède au p.d.-g. Joe Kaeser Cercle Finance • 03/02/2021 à 12:46









(CercleFinance.com) - Le mandat de Joe Kaeser touche à sa fin: après 40 années passées dans l'entreprise, il cédera aujourd'hui le siège de p.d.-g. de Siemens AG à Roland Busch, à l'occasion de l'assemblée générale -virtuelle- des actionnaires. Son départ 'marque la fin d'une époque', a commenté Jim Hagemann Snabe, le président du conseil de surveillance de Siemens AG. De son côté, Roland Busch s'est dit 'très reconnaissant' de la confiance qu'on lui accordait et estime que 'l'entreprise se situe désormais au seuil d'une décennie d'opportunités'. Nous transformerons Siemens en une société de technologie axée sur la croissance durable, a-t-il ajouté. Roland Busch est connu, entre autres, pour sa compréhension approfondie de la technologie, ses réussites entrepreneuriales et son approche axée sur l'esprit d'équipe, indique Siemens. La nouvelle équipe de direction sous la direction de Roland Busch sera composée de Ralf P. Thomas (directeur financier), Judith Wiese (directrice des ressources humaines), Cedrik Neike (industries numériques) et Matthias Rebellius (infrastructure intelligente).

Valeurs associées SIEMENS XETRA +1.47%