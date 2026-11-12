Siemens revoit à la hausse ses perspectives à moyen terme, la demande en centres de données basés sur l'IA stimulant les commandes

Siemens SIEGn.DE a annoncé jeudi des résultats meilleurs que prévu pour le quatrième trimestre et a revu à la hausse ses perspectives de croissance à moyen terme , la forte demande en matière de trains et de centres de données liés à l’IA continuant de stimuler les commandes.

Le directeur général Roland Busch a déclaré ne pas s’inquiéter d’un éventuel ralentissement de la construction de centres de données, alors que les craintes liées à un contrôle politique accru des projets avaient déclenché une vague de ventes de titres technologiques la semaine dernière .

L’incertitude actuelle quant à l’avenir de Jensen Huang, fondateur et directeur général de Nvidia NVDA.O , dans le cadre d’un scandale d’espionnage présumé, n’affecterait pas non plus la collaboration entre le fabricant de puces d’IA et Siemens, a ajouté M . Busch .

L'action Siemens a progressé de 4,7 % en début de séance à Francfort à l'annonce de ces résultats.

Le groupe d'ingénierie allemand, dont les produits vont des trains aux équipements électriques destinés aux usines, aux bâtiments et aux centres de données, a déclaré que son résultat industriel avait bondi de 22 % pour atteindre 3.89 milliards d'euros (4.31 milliards de dollars) au cours du trimestre clos le 30 septembre.

Ce chiffre, le plus élevé jamais enregistré par Siemens, a dépassé les prévisions de 3.71 milliards d’euros issues d’un consensus d’analystes établi par l’entreprise.

Le chiffre d’affaires a progressé de 11 % pour atteindre 23.68 milliards d’euros, dépassant les prévisions de 23.39 milliards d’euros, tandis que les commandes ont bondi de 58 % pour atteindre le niveau record de 34.77 milliards d’euros.

Cette forte hausse des commandes s’explique en grande partie par l’obtention de contrats importants par la division Mobility de Siemens et par son activité Smart Infrastructure, qui fournit des centres de données.

Les équipements de distribution d’électricité, les systèmes de refroidissement et les simulations numériques d’installations font partie des produits que Siemens fournit aux centres de données.

Compte tenu du carnet de commandes de 143 milliards d’euros de l’entreprise, dont 7 milliards d’euros pour les produits destinés aux centres de données, ainsi que de la reprise observée sur les marchés industriels, Siemens table désormais sur une croissance annuelle comparable de son chiffre d’affaires à moyen terme comprise entre 7 % et 11 % , contre une prévision antérieure de 6 % à 9 %.

"Nous voyons de grandes opportunités s’ouvrir pour notre activité. Nous observons de puissantes tendances de croissance et des marchés clés solides", a déclaré M. Busch aux journalistes.

Siemens a indiqué que ses commandes pour les centres de données avaient doublé au cours du trimestre.

M. Busch a souligné le large consensus qui règne aux États-Unis quant à l’importance des centres de données pour la croissance économique.

"Compte tenu de cette dynamique, rien ne nous inquiète, du moins pas pour les deux prochaines années", a déclaré M. Busch.

Siemens a également donné des détails sur son projet de réduction de sa participation dans Siemens Healthineers SHLG.DE , précisant qu’elle céderait 34,1 % de sa participation aux actionnaires selon un ratio d’une action Healthineers pour deux actions Siemens.

(1 dollar = 0.9027 euro)