Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : retenu pour la production d'hydrogène en Chine Cercle Finance • 19/08/2020 à 12:22









(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé mercredi avoir été choisi pour fournir un système de production d'hydrogène dans le cadre d'un projet d'électricité verte lancé dans le district de Yanqing, au nord-ouest de Pékin. Dans un communiqué, le groupe industriel allemand explique que sa filiale énergétique a conclu un accord avec l'électricien chinois China Power en vue de la livraison d'une station de ravitaillement en hydrogène. Le projet - le premier de ce genre remporté en Chine par Siemens Energy - doit permettre de fournir en énergie les transports publics de la région, notamment en vue des Jeux Olympiques d'hiver de 2022 Sa finalisation est prévue pour le printemps 2021.

Valeurs associées SIEMENS XETRA +0.34%