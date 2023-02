Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: retenu par le producteur d'huile d'olive Deleo information fournie par Cercle Finance • 21/02/2023 à 16:41









(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé mardi que le producteur espagnol d'huile d'olive Deoleo avait retenu son logiciel de planification de la production Opcenter.



Le groupe industriel allemand explique que le recours à cet outil issu de sa plateforme numérique Xcelerator va permettre à Deoleo, le numéro un mondial du secteur, de réduire ses coûts, d'optimiser les contrôles et d'améliorer la transparence tout au long de sa chaîne de valeur.



Créé en 1955, Deoleo - qui détient des marques telles que Bertolli, Carapelli ou Carbonell - cherche désormais à privilégier une activité responsable en promouvant des pratiques durables chez les agriculteurs.





