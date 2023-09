Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: retenu par Gotion High-tech dans les logiciels information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 15:53









(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé jeudi avoir été retenu par le groupe chinois Gotion High-tech, qui va adopter son portefeuille de logiciels et de services industriels Siemens Xcelerator en vue d'établir une plateforme numérique dédiée à l'ingénierie et à la fabrication de batteries.



Le fabricant de batteries lithium et de systèmes de transmission d'énergie a l'intention d'avoir recours à l'intelligence artificielle afin de créer un circuit fermé partant de la recherche et développement (R&D) et allant jusqu'au processus de production.



Le projet doit notamment passer par la création de jumeaux numériques complets qui développés grâce aux outils de Siemens.





