Siemens: résultat net en fort recul au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Siemens publie un résultat net de 2,2 milliards d'euros au titre de son deuxième trimestre 2023-24, en forte baisse par rapport à celui de 3,6 milliards engrangé un an auparavant, qui avait été gonflé par un gain comptable exceptionnel.



Sur le plan opérationnel toutefois, le profit des activités industrielles ne s'est tassé que modestement, passant de 2,6 à 2,5 milliards d'euros d'une année sur l'autre, soit une marge en baisse de 0,2 point à 14%.



En données comparables, le chiffre d'affaires est resté quasiment inchangé en comparaison annuelle à 19,2 milliards d'euros, tandis que les commandes ont diminué de 12% à 20,5 milliards, soit un ratio book-to-bill de 1,07.



Avec un carnet de commandes record de 114 milliards d'euros, le groupe industriel allemand confirme ses objectifs annuels, dont une croissance des revenus en comparable de 4 à 8% et un ratio book-to-bill supérieur à un.





