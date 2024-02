Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: résultat net de 2,5 MdsE au 1er trimestre (+56%) information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a augmenté de 6 % pour atteindre 18,4 milliards d'euros au premier trimestre (T1 2023 : 18,1 milliards d'euros) sur une base comparable, hors effets de change et effets de portefeuille.



Les commandes ont augmenté de 2 % à 22,3 milliards d'euros (T1 2023 : 22,6 milliards d'euros) par rapport au même trimestre de l'année précédente.



Sur une base nominale, le chiffre d'affaires a progressé de 2% et les commandes ont légèrement baissé d'une année sur l'autre, pour un ratio prises de commandes sur chiffre d'affaires de 1,21.



L'activité industrielle s'est établie à 2,7 milliards d'euros avec une marge bénéficiaire de 15,8 %, en légère hausse par rapport à l'année précédente.



Le résultat net a progressé de 56%, à 2,5 milliards d'euros, dont 0,5 milliard d'euros provenant de Siemens Energy Investment. Le bénéfice par action (BPA) s'est élevé à 3,03 E et le BPA avant comptabilisation de l'allocation du prix d'acquisition (BPA avant PPA) à 3,19 E ; hors 0,61 E par action liée à Siemens Energy Investment. Le BPA avant PPA s'élève à 2,58 E.



Le cash-flow libre est en forte hausse à 1,0 milliard d'euros, porté par l'activité industrielle.



' Nous confirmons nos perspectives pour l'exercice 2024. Nous prévoyons une croissance comparable du chiffre d'affaires, nette de la conversion des devises et des effets de portefeuille, dans une fourchette de 4% à 8% et un ratio prises de commandes/chiffre d'affaires supérieur à 1 ' indique le groupe.



' Siemens a de nouveau réalisé un trimestre solide, maintenant une trajectoire de croissance rentable. Nous avons élargi nos partenariats avec Microsoft et AWS pour rendre l'intelligence artificielle encore plus accessible. Nos clients nous font pleinement confiance en tant que partenaire technologique pour les accompagner dans leurs transformations numériques et durables ' a déclaré Roland Busch, président de Siemens AG.





