Siemens: reprise de perte de valeur sur Siemens Energy

(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé vendredi soir une reprise de perte de valeur concernant sa participation dans sa filiale Siemens Energy, ce qui entraînait une forte hausse du titre de cette dernière à la Bourse de Francfort.



Dans un communiqué, le groupe industriel allemand explique avoir constaté cette réévaluation dans le cadre de ses travaux comptables réalisés à l'approche de la fin de son deuxième trimestre fiscal, clos le 31 mars.



Siemens note en effet que l'action Siemens Energy atteignait 20,2 euros vendredi dernier, dernier jour du trimestre, soit un niveau très supérieur au cours de Bourse de 14 euros de la fin juin 2022 qui avait conduit le groupe à comptabiliser une dépréciation de sa participation.



Cette reprise de réduction de valeur, enregistrée lorsqu'il apparaît que la réduction de valeur d'un actif n'est plus justifiée, se soldera par un gain non-numéraire de 1,6 milliard d'euros au titre du deuxième trimestre.



Dans le sillage de cette annonce, l'action Siemens se repliait légèrement (-0,9%) lundi matin à la Bourse de Francfort, mais le titre Siemens Energy grimpait de 5,5% suite à cet ajustement comptable favorable.





Valeurs associées SIEMENS XETRA -0.36%