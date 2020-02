Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : repasse dans le vert un broker en soutien Cercle Finance • 05/02/2020 à 13:55









(CercleFinance.com) - Le titre reprend quelques couleurs en début d'après-midi (+0,6%) après un début de séance dans le rouge. Bank of America a réitéré sa recommandation 'Achat' sur le titre Siemens, avec un objectif de cours de 142 euros, alors que le groupe industriel allemand a connu un 'début d'année lent'. Les performances ont été affectées par les faibles marges de Siemens Gamesa et de Siemens Healthineers annoncées plus tôt dans la semaine, a souligné le bureau d'analyses. Cependant, de fortes commandes de logiciels de la Chine devraient aider à compenser ce trimestre opérationnel jusqu'en 2020, a déclaré BofA.

Valeurs associées SIEMENS XETRA +0.57%