Siemens: remporte un contrat en Egypte information fournie par Cercle Finance • 09/12/2022 à 11:46

(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé hier avoir remporté un contrat portant sur la mise en place d'un système de gestion de la distribution et d'une infrastructure de comptage avancée pour la North Delta Electricity Distribution Company (NDEDC).



Filiale de l'entreprise publique Egyptian Electricity Holding Company (EEHC), NDEDC est responsable du réseau de distribution des gouvernorats de Daqahleya, Damiette et Kafr El-Sheikh et dessert environ 4,5 millions d'abonnés.



Ce projet, financé par l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et d'une valeur d'environ 40 millions d'euros, est connu sous le nom de lot 3. Siemens a déjà reçu une commande d'une portée similaire pour la région égyptienne d'Alexandrie en septembre 2022.



' Ce projet vise à accroître l'efficacité du système de distribution d'énergie, à améliorer la qualité du service et à transformer le réseau de distribution d'électricité en un réseau intelligent ', a déclaré Mostafa El-Bagoury, directeur général de Siemens Égypte.



En plus du système ADMS, 175 000 compteurs intelligents seront fournis, afin d'établir une infrastructure de comptage avancée. Siemens fournira également le système d'information géographique (SIG) d'ESRI dans le cadre du projet.