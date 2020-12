Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : remporte un contrat de construction en Egypte Cercle Finance • 08/12/2020 à 17:33









(CercleFinance.com) - La Egyptian Electricity Transmission Company a attribué un contrat au consortium composé de Siemens Smart Infrastructure et Hassan Allam Construction pour la construction du nouveau centre national de contrôle de l'énergie dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte, à Wedian. Le contrat a été signé aujourd'hui au Caire, pour plus de 45 millions d'euros. Le nouveau centre de contrôle déploiera des logiciels et des équipements avancés pour surveiller, gérer et contrôler les réseaux de transport à très haute tension (220 kV et 500 kV) et les centrales électriques à travers l'Égypte. Les technologies nécessaires seront incluses dans le nouveau centre de contrôle pour l'expansion future du réseau tout en maintenant un approvisionnement énergétique sécurisé, y compris les sources d'énergie renouvelables intermittentes et le stockage. Le projet devrait être achevé d'ici la fin de 2022, annonce Siemens.

Valeurs associées SIEMENS XETRA +1.76%