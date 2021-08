Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : remporte un contrat de 5 ans avec la Renfe information fournie par Cercle Finance • 09/08/2021 à 12:04









(CercleFinance.com) - Siemens Mobility et everis ont remporté un contrat de 5 ans avec la Renfe, la compagnie ferroviaire nationale d'Espagne, pour développer et exploiter une plate-forme de mobilité intelligente en tant que service (MaaS) à l'échelle nationale. La plate-forme numérique intégrera divers modes de transport partagé et public (train, vélo, métro, bus, covoiturage et de scooter), afin que les passagers puissent facilement identifier et réserver directement l'option de voyage qui répond le mieux à leurs besoins. A terme, la plate-forme sera disponible dans 27 villes d'Espagne, y compris des zones métropolitaines comme Madrid, Barcelone, Valence, Bilbao et Séville. Siemens Mobility fournira la technologie de base du système, tandis que la société de conseil multinationale everis fournira l'intégration du système et le soutien pour l'exploitation commerciale, y compris les aspects marketing et juridiques.

Valeurs associées SIEMENS XETRA -1.18%