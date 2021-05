Siemens : remporte un contrat de 110 ME aux Pays-Bas

(CercleFinance.com) - Siemens Mobility a annoncé aujourd'hui avoir remporté un contrat de 110 ME auprès de ProRail B.V. afin de moderniser et optimiser le parc de marchandises de Kijfhoek, la plus grande gare de triage de fret des Pays-Bas s'étendant sur 50 hectares et 67 voies, à l'entrée de Rotterdam.

Assorti de services de maintenance pendant 15 ans, le contrat comprend la fourniture d'un système entièrement automatisé, Trackguard Cargo MSR32, permettant de gérer les opérations avec un haut degré d'efficacité, de fiabilité et de sécurité.

' Les systèmes intelligents permettent de livrer les marchandises plus rapidement, de manière plus fiable et de manière beaucoup plus durable', assure Andre Rodenbeck, directeur général de la division Rail Infrastructure chez Siemens Mobility.

Le projet devrait être achevé en 2024 et Kijfhoek continuera d'exploiter au moins 50% de sa capacité pendant les travaux, promet Siemens.