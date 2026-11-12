Siemens relève ses prévisions à moyen terme après une forte hausse de la demande au T4

Siemens SIEGn.DE a annoncé jeudi un bénéfice supérieur aux prévisions pour son quatrième trimestre et a revu à la hausse ses perspectives de croissance à moyen terme, le groupe d'ingénierie allemand continuant de bénéficier d'une forte demande de la part des datacenters utilisés pour alimenter l'intelligence artificielle.

L'entreprise, dont la gamme de produits s'étend des trains aux équipements électriques destinés aux usines, aux bâtiments et aux centres de données, a indiqué que son résultat industriel avait bondi de 22% pour atteindre 3,89 milliards d'euros au cours du trimestre clos fin septembre.

Ce chiffre, le plus élevé jamais enregistré par Siemens, a dépassé les prévisions de 3,71 milliards d’euros établies par un consensus d’analystes.

Le chiffre d’affaires a quant à lui progressé de 11% pour atteindre 23,68 milliards d’euros, dépassant les prévisions de 23,39 milliards d’euros, tandis que les commandes ont bondi de 58% pour atteindre un niveau record de 34,77 milliards d’euros.

Cette hausse a été alimentée par d’importants contrats remportés par la division de Siemens spécialisée dans la construction de trains, ainsi que par sa division Smart Infrastructure, qui fournit des centres de données.

En conséquence, Siemens a revu à la hausse ses prévisions à moyen terme, indiquant qu’il tablait désormais sur une croissance annuelle comparée de son chiffre d’affaires comprise entre 7 et 11%, contre 6 à 9% auparavant.

Siemens a également donné des détails sur son projet de réduction de sa participation dans Siemens Healthineers SHLG.DE , indiquant qu’il prévoyait de distribuer une action du fabricant d’équipements médicaux, introduit en Bourse en 2018, pour chaque paire d’actions Siemens détenues, confirmant ainsi une information publiée mercredi par Reuters.

Conformément à ce plan, Siemens céderait 34,1% de sa participation à ses actionnaires, ramenant ainsi sa participation à environ 33%. À moyen terme, Siemens prévoit de réduire sa participation à moins de 20% et de conserver Siemens Healthineers comme actif financier.

(John Revill ; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)