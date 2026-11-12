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Siemens relève ses prévisions à moyen terme après une forte hausse de la demande au 4e trimestre
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 09:24

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Illustration représentant le logo de Siemens

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ZURICH, 12 novembre (Reuters) - Siemens a annoncé jeudi ‌un bénéfice supérieur aux prévisions pour son quatrième trimestre et a revu à ​la hausse ses perspectives de croissance à moyen terme, le groupe d'ingénierie allemand continuant de bénéficier d'une forte demande de la part des datacenters utilisés pour alimenter ​l'intelligence artificielle.

L'entreprise, dont la gamme de produits s'étend des trains aux équipements électriques destinés aux usines, aux ​bâtiments et aux centres de données, a ⁠indiqué que son résultat industriel avait bondi de 22% pour atteindre 3,89 ‌milliards d'euros au cours du trimestre clos fin septembre.

Ce chiffre, le plus élevé jamais enregistré par Siemens, a dépassé les prévisions ​de 3,71 milliards d’euros ‌établies par un consensus d’analystes.

Le chiffre d’affaires a quant à ⁠lui progressé de 11% pour atteindre 23,68 milliards d’euros, dépassant les prévisions de 23,39 milliards d’euros, tandis que les commandes ont bondi de 58% pour atteindre ⁠un niveau record de ‌34,77 milliards d’euros.

Cette hausse a été alimentée par d’importants contrats ⁠remportés par la division de Siemens spécialisée dans la construction de trains, ainsi ‌que par sa division Smart Infrastructure, qui fournit des centres ⁠de données.

En conséquence, Siemens a revu à la hausse ses ⁠prévisions à moyen terme, ‌indiquant qu’il tablait désormais sur une croissance annuelle comparée de son chiffre d’affaires ​comprise entre 7 et 11%, contre ‌6 à 9% auparavant.

Siemens a également donné des détails sur son projet de réduction de sa participation ​dans Siemens Healthineers, indiquant qu’il prévoyait de distribuer une action du fabricant d’équipements médicaux, introduit en Bourse en 2018, pour chaque paire d’actions Siemens ⁠détenues, confirmant ainsi une information publiée mercredi par Reuters.

Conformément à ce plan, Siemens céderait 34,1% de sa participation à ses actionnaires, ramenant ainsi sa participation à environ 33%. À moyen terme, Siemens prévoit de réduire sa participation à moins de 20% et de conserver Siemens Healthineers comme actif financier.

(John Revill ; Version française Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)

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