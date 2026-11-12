Siemens relève ses objectifs à moyen terme

À l'occasion de la publication de ses résultats annuels, Siemens fait part d'une révision à la hausse de ses objectifs à moyen terme, tablant ainsi sur une croissance de son chiffre d'affaires, sur une base comparable, comprise entre 7% et 11%, contre une fourchette précédente de 6% à 9%.

De même, le groupe allemand anticipe désormais, toujours à moyen terme, un taux de croissance à deux chiffres de son bénéfice par action de base hors incidences de l'allocation du prix d'acquisition (BPA hors PPA), contre un taux de croissance élevé à un chiffre prévu auparavant.

Pour l'exercice 2027, Siemens vise, sur une base comparable, une croissance de 9% à 11% de son chiffre d'affaires et un BPA hors PPA compris entre 10,20 EUR et 10,80 EUR, après un BPA hors PPA de 9,27 EUR au titre de l'exercice 2026, sur une base comparable, à savoir hors Siemens Healthineers.

Siemens fait état d'un résultat record de ses activités industrielles de 13,3 MdsEUR pour l'exercice écoulé, soit une marge correspondante en amélioration de 0,9 point, à 16,3%, ainsi que d'un flux de trésorerie disponible record à l'échelle du groupe, à 12,1 MdsEUR.

Sur une base comparable, son chiffre d'affaires a augmenté de 8%, à 83,4 MdsEUR, tandis que ses entrées de commandes ont progressé de 25%, pour atteindre un niveau record de 108,2 MdsEUR. À 143 MdsEUR, le carnet de commandes atteint également un niveau record, contre 117 MdsEUR en 2025.

"Avec l'extension de notre offre numérique sur notre plateforme Siemens Xcelerator, nos activités digitales progressent de 16%. L'IA industrielle constitue une formidable opportunité de croissance, et Siemens est parfaitement positionné dans ce domaine", souligne Roland Busch, président du directoire.

Pour permettre aux actionnaires de prendre part à la réussite de l'entreprise, le directoire et le conseil de surveillance proposeront à l'assemblée générale annuelle de porter le dividende à 5,50 EUR par action, contre 5,35 EUR par action au titre de l'exercice 2025.